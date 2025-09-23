Leoci: Con i voucher sportivi l’inclusione non solo a parole

“Esprimo grande soddisfazione per la pubblicazione dell’Avviso relativo ai Voucher sportivi per i minori pugliesi – anno 2025, che derivano da una proposta di legge che porta anche la mia firma.”

Lo afferma in una nota il capogruppo di CON in Consiglio regionale, Alessandro Leoci. “Con uno stanziamento complessivo di 400.000 euro – prosegue-, la Regione Puglia compie un passo significativo a favore dell’inclusione, del diritto allo sport e del sostegno alle famiglie a reddito medio-basso.

L’iniziativa permetterà a tanti bambini e ragazzi, dai 6 ai 18 anni, normodotati e con disabilità, di accedere a corsi e attività sportive, abbattendo le barriere economiche che spesso limitano la partecipazione. “Desidero sottolineare con particolare soddisfazione – afferma ancora il capogruppo di CON – che, grazie a un mio emendamento, è stato introdotto il mandato alla Giunta regionale di adeguare annualmente i parametri di accesso ai Voucher in base alle condizioni economico-sociali del momento. Una scelta di responsabilità che garantisce maggiore equità, evitando che famiglie in difficoltà vengano escluse a causa di indicatori economici non più attuali. Lo sport – conclude il consigliere regionale Alessandro Leoci – è scuola di vita, inclusione e benessere e tutti devono avere la possibilità di “viverlo””