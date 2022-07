LEOCI (CON) – LA ASL DI BRINDISI IN SERIE DIFFICOLTA’, SERVE L’IMPEGNO SERIO E URGENTE DELLA POLITICA

“La Asl Brindisi vive quotidianamente situazioni di criticità e difficoltà.

Ce lo dimostrano le ripetute segnalazioni dei pazienti stremati dai tempi lunghissimi di liste di attesa, dalla permanenza media compresa tra le 7 e le 12 ore nei Pronto Soccorso, dall’inadeguatezza della strumentazione per esami radiodiagnostici.

Ce lo dimostrano le richieste che la Direzione generale ASL Brindisi ha rivolto in questi ultimi giorni alla Regione, al fine di intervenire quanto prima per risolvere le problematiche più urgenti.

In particolare ci si riferisce alla carenza dei medici presso i Pronto Soccorso della ASL BR, nei quali ne sono attualmente in servizio diciotto anziché quarantacinque.

Stesso dicasi per il Servizio del 118, dove la carenza di medici è di circa 30 unità.

Come affermato dalla Direzione Generale della locale ASL: “Nonostante le procedure straordinarie messe in atto, secondo le disposizioni regionali, la situazione rimane critica e potrebbe portare a una possibile riduzione delle attività in emergenza con conseguente interruzione di pubblico servizio”.

Per evitare che questo scenario limite si concretizzi ulteriorimente occorre una seria presa di coscienza da parte del mondo politico regionale.

Come è noto non basta quanto fatto, occorre fare di più. Il mio è un appello per sollecitare il Dipartimento di Prevenzione, l’Assessorato competente e tutto il Consiglio regionale affichè si predisponga un piano operativo che ponga subito rimedio a tali criticità per redere efficienti i servizi ospedalieri.

Occorre prendere decisioni importanti per il futuro della sanità pubblica e per farlo serve l’impegno di ognuno di noi”.

Alessandro Leoci