LEOCI (CON) – LACATENA, UN VALORE AGGIUNTO PER IL GRUPPO ‘CON’

“Il gruppo CON cresce e lo fa con persone di spessore umano e professionale. Sono sicuro che l’ingresso di Stefano Lacatena in ‘CON’ dia un valore aggiunto al lavoro che il gruppo conduce sin dall’inizio di questa Legislatura. Il suo ingresso, formalizzato quest’oggi in conferenza stampa con il Presidente Michele Emiliano e il capogruppo Giuseppe Tupputi, segna la continua espansione di un gruppo civico che si apre alle persone valutandone il profilo umano e tecnico.

Lacatena è infatti un consigliere regionale nonché consigliere comunale di una importante città quale Monopoli, un consigliere che conosce i territori ed è vicino ai cittadini. Il suo spirito collaborativo è noto così come la sua preparazione sulle tematiche urbanistiche e non solo.

Un ingresso che non viene dal nulla o da logiche di “acquisto politico”, così come stigmatizzato dall’opposizione, bensì dalla collaborazione che nell’arco dell’ultimo anno il consigliere Lacatena ha dimostrato, dialogando per esempio su questioni urbanistiche importanti quali il Piano Casa e segnando un percorso sin dall’inizio costruttivo in consiglio regionale”.

Alessandro Leoci

Consigliere regionale ‘CON’