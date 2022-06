LEOCI (CON): PDL BANDE DA GIRO PUGLIESI, UN NUOVO TASSELLO PER VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE DI PUGLIA

“Firmata stamani la proposta di legge sulle bande da giro pugliesi. Dopo l’istituzione dell’inventario regionale dello scorso novembre, ecco un nuovo tassello per valorizzare il patrimonio culturale immateriale.

Dopo l’ascolto delle differenti realtà territoriali e grazie al lavoro di squadra svolto in Commissione Cultura presieduta da Donato Metallo, la proposta di legge sulle bande da giro vede oggi la luce con la firma di tutti i Commissari, tra cui la delegata alla Cultura Grazia Di Bari.

Sono convinto che questa legge sia l’inizio per valorizzare quel patrimonio culturale immateriale che la tradizione bandistica pugliese rappresenta, senza voler essere divisiva ma rappresentando un importante punto di partenza per andare in contro alle esigenze di tutti i soggetti attivi in questo campo.

Intanto la legge si propone di offrire strumenti sia finanziari che non per riconoscere a tutti gli effetti e valorizzare in modo organico le bande da giro presenti in Puglia, aprendo la strada alla valorizzazione della tradizione bandistica pugliese.

Sarebbe la prima misura del genere in Italia, che ora attende solo di approdare in Consiglio regionale per l’approvazione”.

Alessandro Leoci