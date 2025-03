Leoci: “L’incendio doloso che ha distrutto le auto della Polizia locale di Oria è un atto vile e inaccettabile”

“L’incendio doloso che ha distrutto le auto della Polizia Locale di Oria è un atto vile e inaccettabile, che colpisce non solo le forze dell’ordine, ma l’intera comunità e le istituzioni democratiche. Esprimo la più ferma condanna di questo gesto e la massima solidarietà alla Polizia Locale di Oria, all’amministrazione comunale e a tutti i cittadini.” Così Alessandro Leoci, capogruppo di CON alla Regione Puglia, commenta il grave episodio avvenuto nella serata di ieri davanti al Municipio di Oria, in provincia di Brindisi.

“Sono certo – prosegue il consigliere regionale- che gli inquirenti faranno luce rapidamente su quanto accaduto, assicurando alla giustizia i responsabili di questo ignobile attentato. Nessun atto intimidatorio potrà mai fermare l’impegno per la legalità e la sicurezza della nostra regione. Oria è una città sana, fatta di cittadini onesti che meritano di vivere in un territorio sicuro e libero da ogni forma di violenza e prevaricazione. La Regione Puglia – conclude il capogruppo di CON, Alessandro Leoci – sarà sempre al fianco delle istituzioni locali e delle forze dell’ordine nella difesa della legalità e della convivenza civile”.