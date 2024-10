Leoci nuovo capogruppo di “CON”

Il consigliere Alessandro Leoci è il nuovo presidente del gruppo consiliare regionale CON. La votazione si è avuta al termine di una riunione con gli altri consiglieri di CON, Alessandro Delli Noci, Stefano Lacatena e Gianfranco Lopane, nel corso della quale si è anche discusso dei progetti futuri del gruppo.

Alessandro Leoci, più giovane consigliere regionale di maggioranza e delegato per le politiche in favore delle persone giovani e degli adolescenti, aveva già ricoperto nei mesi scorsi il ruolo di capogruppo facente funzioni dopo le dimissioni di Giuseppe Tupputi (passato nelle file di opposizione). La sua elezione a presidente rappresenta un riconoscimento del suo lavoro e della fiducia che i colleghi ripongono nella capacità di guidare il gruppo verso nuove sfide e traguardi.

“Sono onorato di assumere questo incarico – afferma il capogruppo Alessandro Leoci – e grato per la fiducia che i miei colleghi hanno riposto in me. Questo ruolo rappresenta una grande responsabilità, che affronterò con dedizione e impegno, cercando sempre di mettere al centro il bene comune e le esigenze dei cittadini. Insieme, lavoreremo per rafforzare il nostro gruppo e portare avanti le politiche che abbiamo promesso ai nostri elettori con l’obiettivo di far crescere sempre di più i nostri territori. A questo proposito, di concerto con il coordinamento regionale del movimento CON, saremo in costante contatto con i coordinatori provinciali per un lavoro sinergico che ci conduca ad un radicamento sempre maggiore su tutto il territorio pugliese. Inoltre, così come fatto sino ad ora, ribadisco l’importanza della collaborazione tra le diverse forze politiche per affrontare le sfide future in modo costruttivo e inclusivo”.

Con questa elezione, si apre una nuova fase per il gruppo, che conferma la propria volontà di innovare e rafforzare il proprio ruolo nel panorama politico regionale. /comunicato