LEOCI: SAN MICHELE S.NO, NESSUN CANDIDATO SINDACO: ECCO IL RISULTATO DELUDENTE DEL CENTRODESTRA IN PROVINCIA DI BRINDISI

SAN MICHELE S.NO, NESSUN CANDIDATO SINDACO: ECCO IL RISULTATO DELUDENTE DEL CENTRODESTRA IN PROVINCIA DI BRINDISI.

“Il centrodestra di San Michele Salentino non è riuscito ad esprimere il candidato sindaco e questo sintetizza il risultato dei partiti e movimenti di destra nella provincia brindisina.

Lega e Fratelli d’Italia non sono state in grado di esprimere nessuna classe dirigente giovanile per il futuro della propria stessa corrente politica. Quest’ultima spesso fatta di escamotage utili a riesumare il passato e riuscire a mantenersi a galla per qualche posto al sole in occasione delle prossime elezioni nazionali.

È proprio per contrastare tale modo di fare politica che oggi il mondo civico di cui faccio parte, il movimento ‘CON’, vuole essere uno spiraglio, un laboratorio politico per le nuove generazioni, affinché si possa far riemergere un territorio trascurato per tanti anni da questo deludente modo di fare politica.

Un grosso in bocca a lupo ai candidati sindaco espressi, complimentandomi in particolare con il sindaco uscente Giovanni Allegrini per tutto il lavoro svolto durante il suo mandato”.

Alessandro Leoci