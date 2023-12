LEOCI. SODDISFAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA “NZEGNA” DI CAROVIGNO

Nota del consigliere Alessandro Leoci (CON).

“La maratona del Consiglio regionale per l’approvazione del bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia si è conclusa questa notte.

Esprimo soddisfazione per l’approvazione del Bilancio che ci permetterà di programmare e amministrare bene.

Tra gli emendamenti con impegno di spesa proposti da me e approvati c’è quello che destina 100 mila euro al Comune di Carovigno per l’organizzazione degli eventi legati alla tradizionale Battitura della ‘Nzegna. Questa è la tradizione che più di tutte contraddistingue la Città tanto da attribuirle il nome di Città della ‘Nzegna e renderla unica al mondo, una tradizione che potrà ora essere sempre più conosciuta anche fuori dal contesto locale e valorizzata come merita.

La somma destinata a Carovigno favorirà la conservazione, la crescita e la promozione di tale tradizione plurisecolare. Elementi questi che contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio immateriale, alla coesione comunitaria e al benessere sociale rafforzando l’identità del luogo.

Soddisfazione per l’assegnazione di una dotazione di 100 mila euro per le annualità 2024, 2025 e 2026 per la promozione e valorizzazione dello SNIM – Salone Nautico di Puglia che annualmente si svolge a Brindisi aumentando edizione dopo edizione la sua portata, attraendo nuovi pubblici, nuovi espositori, nuovi investimenti.

Nonchè per l’approvazione all’unanimità dell’emendamento proposto dall’assessore Gianfranco Lopane con cui è stata disposta la dotazione di ulteriori 700mila euro per un totale di oltre un milione di euro per ciascun anno di previsione al fine di perseguire la strategia di potenziamento dei collegamenti tra le infrastrutture aeroportuali e le principali destinazione turistiche pugliesi, estendendo il servizio già esistente per il Gargano.

Approvato a firma di tutti i colleghi di CON Emiliano l’emendamento per l’inserimento della figura dello Psicologo del Lavoro per migliorare la qualità delle azioni specifiche mirate al benessere psicologico e psicofisico dei lavoratori.

Tra gli emendamenti normativi che invece saranno discussi a gennaio è a prima firma di Leoci qello che intende destinare il 50% delle compensazioni energetiche previste dalla legge regionale n.28/22 alla ristrutturazione ambientale e rigenerazione delle zone infette dalla xylella fastidiosa per le province di Brindisi, Taranto, Lecce e Bari.

Condiviso dal consigliere Leoci inoltre l’emendamento alla legge che disciplina le strutture ricettive e che consente entro il limite di determinate percentuali di realizzare strutture mobili, quali mobile home, lodge tent e affini (si pensi alle bubble house e al galmping) per favorire nuove esperienze turistico ricettive più a contatto con la natura.

Non da ultimo, ribadisco il voto contrario al finanziamento dei Consorzi di Bonifica coerentemente con quanto già espresso lo scorso anno e sottolineato l’impegno per portare all’approvazione la legge sull’Edilizia Residenziale Pubblica per cui ha proposto la discussione in un Consiglio regionale intermedio il prossimo gennaio”./comunicato