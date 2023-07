LEOCI SU CONSORZI DI BONIFICA: “CHIEDO CHIAREZZA E AGGIORNAMENTI SULLA RIFORMA DEL SISTEMA”

​”Nell’ambito della IV Commissione Agricoltura, ho chiesto l’audizione dell’Assessore Donato Pentassuglia ​e del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Arneo Dott. Alfredo Borzillo.

L’intento è quello di conoscere gli aggiornamenti riguardanti le attività del Consorzio di bonifica Arneo​, avere delucidazioni in merito alla ricognizione dei canali esistenti e ai relativi interventi.​

​Questo perchè i cittadini stanno ricevendo i nuovi avvisi di pagamento a fronte di servizi non erogati ​e addirittura per zone che attualmente sono residenziali e non più agricole.

Chiedo chiarezza e interventi affinché il sistema del Consorzio per la bonifica di Arneo, e con esso l’intero sistema dei consorzi di bonifica, sia riformato e non abbia ripercussioni vessatorie sui cittadini.

Ricordo che in sede di approvazione di bilancio regionale nel dicembre 2022 il mio voto sui consorzi di bonifica è stato contrario. Appena arriverà la riforma sarò il primo a congratularmi con l’Assessore Pentassuglia e ad approvare le nuove somme in bilancio, ma intanto diventa necessario conoscere l’iter attuale e dare risposte ai cittadini.”

Consigliere regionale

Avv. Alessandro Leoci