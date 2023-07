LEOCI SU CONSORZIO DI BONIFICA ARNEO – RINGRAZIO PENTASSUGLIA PER L’ INCONTRO CON LA DELEGAZIONE DEI MANIFESTANTI COBAS 

“Oggi la protesta dei Cobas sull’Arneo è giunta ai cancelli del Consiglio regionale.

Dopo aver ascoltato le istanze della rappresentazione sindacale delle Province di Brindisi e Lecce, vessati dal tributo in questione,

insieme abbiamo incontrato l’assessore regionale all’agricoltura Donato Pentassuglia e il presidente della Commissione Agricoltura Francesco Paolicelli.

L’assessore ha illustrato quanto fatto in due anni di assessorato, in primis i piani di classifica e poi l’attivazione del comitato consultivo sui consorzi.

Un comitato previsto dalla legge ma mai prima d’ora attivato, che potrà coinvolgere attivamente gli stessi sindacati e associazioni sulle problematiche connesse ai consorzi di bonifica.

Ribadendo che non è facoltà della Regione annullare il tributo, Pentassuglia ha dato disponibilità per l’accoglimento di richieste di chiarimento di casi specifici e con atti alla mano per verificarne la legittimità, per quanto di competenza della Regione stessa.

Ringrazio l’assessore Pentassuglia per l’ascolto e la fattiva collaborazione, nonché la delegazione dei Cobas e tutti i partecipanti alla manifestazione che stamani hanno sfidato il caldo torrido per far sentire la propria voce”.

Il consigliere regionale

Alessandro Leoci