LEONARDO – A BRINDISI UGL METALMECCANICI PRIMO SINDACATO NELLE ELEZIONI RSU/RLS

La Ugl Metalmeccanici, nelle elezioni per il rinnovo della Rsu/Rls in LLS (Leonardo Logistic System) del sito

di Leonardo Brindisi divisione elicotteri, ottiene uno storico risultato, divenendo il primo sindacato ottenendo

il 36% dei voti validi con l’elezione di un Rsu e Rls nella persona di Dario Roma.

Questo risultato premia la Ugl metalmeccanici, anche per il lavoro svolto da Michele Libardo Rsu Ugl uscente

in LLS e dai nostri Rsu della Divisione Elicotteri del sito Brindisino, per la loro costante attenzione alle

esigenze dei lavoratori del sito.

La Segreteria Nazionale della Ugl metalmeccanici ringrazia il neo delegato RSU ed RLS Dario Roma, tutti i

candidati che hanno permesso l’affermazione della lista Ugl Metalmeccanici, la commissione elettorale e tutti

i lavoratori che hanno votato per la nostra lista ma anche quelli che non ci hanno dato la loro preferenza,

saremo comunque il sindacato di tutti.

Il Segretario Nazionale Antonio Spera e il Segretario Confederale Adelmo Barbarossa con delega per il

Gruppo Leonardo, ringraziano tutte le strutture territoriali della Ugl Metalmeccanici in particolare il Segretario

Ugl di Brindisi Damiano Flores regista della grande affermazione ottenuta, augurano buon lavoro al neo

Rsu/Rls Dario Roma sempre a garanzia degli interessi dei lavoratori di LLS Brindisi.

Ora si va verso una nuova fase dove gli Rsu Ugl metalmeccanici di tutti i siti del Gruppo Leonardo dovranno

sempre più coordinarsi, per dare risposte univoche ai lavoratori, non in termini di contrapposizione con

l’Azienda, ma nell’ottica di confronto propositivo, come è da sempre lo spirito della Ugl, l’unico Sindacato

Confederale che ha nel proprio Statuto, la piena identificazione nell’art.46 della Costituzione Italiana, che

recita: “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le

esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei

modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.