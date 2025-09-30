Leonardo Logistics Brindisi: alle elezioni per il rinnovo della RSU-RLS La Fiom è primo sindacato

Leonardo Logistics Brindisi: alle elezioni per il rinnovo della RSU-RLS LA FIOM E’ PRIMO SINDACATO.

Si sono svolte ieri e oggi le elezioni per il rinnovo della RSU ed RLS nello stabilimento Leonardo Logistics di Brindisi.

La Fiom è primo sindacato con il 35% delle preferenze su 5 liste candidate.

Il più suffragato della lista è PATRONELLA FABIO che diventa anche RLS.

“Negli ultimi tre anni siamo cresciuti all’interno del sito e il voto di oggi conferma la fiducia nei nostri confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, che ringraziamo.Questo voto ci riconosce il ruolo negoziale espresso in questi anni e ci dà pieno mandato a continuare su questa via.

Grazie ai candidati e agli addetti ai lavori che si sono spesi con grande generosità per la causa.”

Dichiara Giuseppe Gelo a nome della Segreteria della Fiom di Brindisi