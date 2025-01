Leone: “Rinvio del Comitato? La richiesta era inaccettabile ed è arrivata fuori tempo massimo! E poi non c’è mai stata una richiesta formale”

“Rinvio del Comitato? La richiesta era inaccettabile ed è arrivata fuori tempo massimo! E poi non c’è mai stata una richiesta formale”. Il commissario dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale, ammiraglio Vincenzo Leone, ha liquidato in questo modo la richiesta di rinvio che l’avv. Mario Marino Guadalupi, a nome del Comune di Brindisi, ha formalizzato nel corso dei lavori del Comitato di gestione. Un mandato a cui il rappresentante dell’ente locale ha adempiuto, pur sapendo che non ci sarebbe stata alcuna possibilità di accoglimento. Del resto, rinviare l’approvazione del Piano regolatore portuale – alla presenza dell’assessore regionale alla mobilità Debora Ciliento, del sindaco Marchionna e del presidente del Consorzio Asi Rina – avrebbe guastato la festa, tanto più perché i giornalisti, convocati per le ore 13, erano già pronti a raccogliere le reazioni di un evento così importante.

L’approvazione dello strumento urbanistico portuale è un fatto estremamente importante, ma resta l’amaro in bocca per il modo in cui si è giunti a questo appuntamento finale, con un consiglio comunale emarginato e mortificato dal succedersi degli eventi. Le opposizioni, in particolare, hanno accettato di farsi “utilizzare” partecipando ala riunione delle commissioni consiliari interessate, a meno di due ore dall’inizio del Comitato di gestione. Ed anche la richiesta di rinvio era facilmente intuibile che sarebbe stata respinta. Chi aveva qualcosa da dire si sarebbe dovuto attivare con largo anticipo. E non l’ha fatto.