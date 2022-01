L’EPIFANIA IN CITTA’: DAL CASTELLO DI MARE ALLE PIAZZE DEL CENTRO

Giovedì 6 gennaio 2022, in occasione dell’Epifania, l’Associazione Le Colonne propone una visita combinata dal titolo “L’Epifania in città: dal castello di mare alle piazze del centro”. La visita avrà inizio alle ore 10 presso il bellissimo Castello Alfonsino, fortezza situata sull’Isola di Sant’Andrea, per poi proseguire in città con una passeggiata tra le vie e piazze del centro cittadino alla scoperta dei simboli e della storia di Brindisi. Una bella opportunità per concludere le festività natalizie all’insegna della cultura. Gli spostamenti avverranno con mezzo proprio. La prenotazione è obbligatoria. Per info contattare il numero 3792653244 o inviare una mail a segreterialecolonne@gmail.com