L’ESORDIO IN EUROPE CUP DELLA HAPPY CASA BRINDISI IN DIRETTA TV SU ANTENNA SUD

IL MEDIA PARTNER BIANCOAZZURRO GARANTIRÀ LA DIRETTA DEL MATCH TRA BRINDISI E BUDIVELNYK SUL CANALE 14 DEL DIGITALE TERRESTRE A PARTIRE DALLE ORE 20:30.

È il giorno dell’esordio in FIBA Europe Cup per la Happy Casa Brindisi, che ospita il team ucraino del BC Budivelnyk Kiev per la prima giornata del gruppo F.

L’emittente televisiva Antenna Sud, media partner biancoazzurro, garantirà ai tifosi biancoazzurri la diretta esclusiva del match inaugurale della manifestazione europea.

A partire dalle ore 20:30 Brindisi-Budivelnyk sarà visibile sul digitale terrestre canale 14 e in streaming sul sito www.antennasud.com (solo per utenti connessi dall’Italia). La telecronaca sarà a cura dei giornalisti Antonio Celeste e Francesco Guadalupi.

Si ricorda che sono in vendita i biglietti al costo di €10 in tutti i settori: l’incasso sarà devoluto a favore della popolazione ucraina al centro ormai da mesi di una grave emergenza sanitaria e umanitaria.

Il ricavato della vendita dei biglietti sarà donato a UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati, che opera su più fronti per offrire assistenza in situazioni di crisi: fornendo assistenza economica diretta ma anche aiutando a reperire, acquistare e distribuire beni di prima necessità, comprese coperte, materassi e forniture di emergenza.

La società invita i propri tifosi, gli appassionati, gli sponsor e tutti i cittadini del nostro territorio a riempire il PalaPentassuglia per vivere una serata di basket, solidarietà e grandi emozioni dentro e fuori dal campo all’interno di un evento così atteso come l’esordio stagionale in Europa.