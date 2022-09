L’ESORDIO IN PRESEASON IN DIRETTA TELEVISIVA E STREAMING: BRINDISI-NAPOLI LIVE SU ANTENNA SUD

L’AMICHEVOLE BRINDISI-NAPOLI SARA TRASMESSA SULLE FREQUENZE DEL MEDIA PARTNER BIANCOAZZURRO ANTENNA SUD CANALE 14 E IN STREAMING A PARTIRE DALLE ORE 19:00.

È il giorno dell’esordio in precampionato per la Happy Casa Brindisi, al termine di dieci giorni di lavoro nel ritiro di Campobasso, città che ha ospitato i biancoazzurri e sede della prima amichevole ufficiale in programma oggi sabato 3 settembre.

La squadra di coach Frank Vitucci affronterà la Gevi Napoli a ‘La Molisana Arena’ di Campobasso di fronte al pubblico di casa che per l’occasione assisterà al primo derby del sud della stagione.

L’emittente televisiva Antenna Sud, a copertura interregionale Puglia & Basilicata, confermato media partner Happy Casa Brindisi, garantirà ai tifosi biancoazzurri la diretta esclusiva del match inaugurale di precampionato. A partire dalle ore 19:00, tutti sintonizzati su digitale terrestre canale 14 e in streaming sul sito www.antennasud.com per seguire il primo test ufficiale NBB.