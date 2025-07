“L’etica pubblica e i codici di comportamento” – Iniziativa in Provincia

Etica pubblica e prevenzione della corruzione sono stati i temi al centro di un incontro che si è tenuto ieri nel salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, titolo “ IL SISTEMA DEL PUBLIC PROCUREMENT – L’etica pubblica e i codici di comportamento”. L’evento, realizzato dall’Università del Salento e patrocinato dall’ANAC, è stato fortemente sostenuto dall’Amministrazione Provinciale da sempre attenta al tema della prevenzione della maladministration.

La prevenzione della corruzione è strettamente connessa con l’idea che Amministratori e Dipendenti pubblici devono avere come obiettivo ultimo quello di mettere in pratica attività finalizzate al perseguimento degli interessi della collettività: un quid in più nel perseguimento di un’azione retta dal principio di legalità.

Le amministrazioni pubbliche sono al servizio dei Cittadini e delle Cittadine, da qui la costante necessità della formazione e della riflessione condivisa sui principi dell’etica pubblica.

Dopo i saluti istituzionali del Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale, della Vice Presidente della Provincia di Brindisi Antonella Vincenti, del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, si è entrati nel vivo dei lavori con gli interventi del prof. Attilio Pisanò, ordinario di Filosofia del Diritto dell’Università del Salento; dell’avv. Consuelo del Balzo, consigliere ANAC e del dott. Carlo Dibello, Consigliere TAR Puglia – Bari.

Ha introdotto e coordinato i lavori il Prof. Francesco F. Tuccari, ordinario di Diritto amministrativo e pubblico dell’Università del Salento.

“È fondamentale dare il giusto valore alla formazione nella pubblica amministrazione – ha affermato la Vicepresidente Vincenti. Negli anni i dipendenti pubblici sono stati mortificati in questo senso ed è necessario un cambio di rotta. Ben vengano eventi come questo che donano consapevolezza a arricchimento”.

“Sono argomenti caldi e di grande attualità – ha aggiunto il prof. Tuccari – e l’Universita del Salento, nell’ambito del percorso formativo per la qualificazione delle stazioni appaltanti, ha ritenuto di dover organizzare, col supporto dell’ANAC, alcuni incontri formativi sull’etica pubblica in rapporto ai codici di comportamento”.

“La legalità è in primo luogo consapevolezza del proprio ruolo, delle proprie funzioni e della propria responsabilità: una riflessione che deve coinvolgere soprattutto i dipendenti pubblici e gli amministratori – ha dichiarato l’avv. Del Balzo. La formazione è uno strumento utile per essere in costante aggiornamento ma anche per ragionare sull’attuazione dei principi della nostra Costituzione”.