LETTERA APERTA ALL’EX DIRETTORE GENERALE DELL’ASL ROSETO

Ci è pervenuta in redazione questa lettera scritta da una lavoratrice che ha avuto modo di collaborare con il dott. Flavio Roseto:

In un momento difficile o particolare come questo, ho pensato, a discapito di tutto ciò che sento, dicono e diranno, di rendere merito ad una persona che come “datore” , ma anche a livello umano merita.

Credo di scrivere questa lettera aperta a nome delle centinaia di persone che hanno avuto il piacere di interfacciarsi con il Dottore Flavio Maria Roseto, amministratore unico di Sanitaservice prima, Direttore Generale della Asl di Brindisi dopo.

Qualsiasi siano i motivi di questa sua scelta, preferisco e preferiamo ricordare a tutti, le centinaia di cose buone che il “nostro” Dottore Roseto, ha fatto.

Persona di elevata cultura, di enorme disponibilità, sempre attento ad ascoltare i problemi delle persone ed in prima linea (cosa non da tutti) per cercare di risolvere dove possibile, qualsiasi problema proveniente da fazioni politico sindacali di ogni tipo.

Sappiamo bene, fin troppo bene, che la sua nomina è arrivata in un momento veramente difficile per la ASL di Brindisi, dopo 3 anni di pandemia, ricostruire e ripartire da sotto zero, era, ed è una missione titanica, parlare è semplice ma noi che lo viviamo ogni giorno dall’interno lo sappiamo meglio di tutti.

A volte dimentichiamo che dietro al titolo ci sono le persone, questo, senza cercare giustificazioni inutili.

Se qualcuno decide di fare un passo indietro può, a differenza delle miriadi di congetture che sento, essere riconducibile a “semplici” ma non troppo, problemi personali, siamo tutti di carne ed ossa!!

Questa lettera Dottore, è per ringraziarla, per tutto quello che ha fatto per noi, per la Asl di Brindisi, per la popolazione, per i malati e per i suoi tanti dipendenti, che oggi pubblicamente colgono l’occasione per ringraziarla.

Infondo, ricordiamolo a tutti, l’importante è la salute.

Il bene che uno fa non tutti se lo dimenticano,

un bacio grande da tutti noi Dotto’!!

F. C.