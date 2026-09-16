Lettera Aperta – Richiesta urgente di attivazione Infopoint turistico presso la Stazione e riorganizzazione fermate bus

Al Signor Sindaco del Comune di Brindisi

Agli Assessori Comunali

Ai Signori Consiglieri Comunali

Con la presente, a nome dell’associazione Raffaele Viviani e del Brand Brindisi Valorizzazione del territorio, intendo portare all’attenzione dell’Amministrazione Comunale una serie di criticità sempre più evidenti legate all’accoglienza e alla mobilità turistica nella nostra città.

Negli ultimi mesi abbiamo raccolto numerose segnalazioni e lamentele da parte di visitatori che, una volta giunti a Brindisi in treno, si trovano del tutto disorientati a causa della mancanza di un punto di riferimento informativo dedicato all’interno o nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria.

Questa carenza ha ripercussioni concrete sul tessuto commerciale locale. Soltanto questa mattina si è assistito all’ennesimo episodio emblematico: un gruppo di turisti, in cerca di indicazioni sulla città e sui trasporti, si è rivolto alla titolare del bar della stazione. Quest’ultima, dimostrando grande senso civico e disponibilità, ha dovuto temporaneamente interrompere il proprio lavoro per fornire assistenza e sopperire all’assenza di un servizio pubblico.

A questo quadro si aggiunge un’evidente illogicità nella gestione del trasporto su gomma. Con la realizzazione del nuovo terminal in Via Tor Pisana, destinato agli autobus urbani ed extraurbani, si è persa una grande occasione di integrazione logistica: sono stati infatti completamente dimenticati i bus extraregionali. Si tratta di un servizio fondamentale per il flusso di viaggiatori e turisti che, incredibilmente, continua ad avere il proprio capolinea confinato in periferia, del tutto scollegato dal nodo centrale della stazione.

Chiediamo pertanto con urgenza al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale:

L’istituzione di un Infopoint turistico all’interno dello scalo ferroviario o negli spazi immediatamente adiacenti.

all’interno dello scalo ferroviario o negli spazi immediatamente adiacenti. L’integrazione delle linee bus extraregionali nel terminal di Via Tor Pisana , per creare un vero hub di interscambio modale a ridosso della stazione.

, per creare un vero hub di interscambio modale a ridosso della stazione. L’installazione di totem informativi digitali con mappe e orari aggiornati dei collegamenti urbani, extraurbani, portuali ed aeroportuali.

con mappe e orari aggiornati dei collegamenti urbani, extraurbani, portuali ed aeroportuali. L’avvio di un tavolo di confronto con le associazioni del territorio e i commercianti per ottimizzare la gestione dei flussi turistici.

Brindisi merita una rete di accoglienza e trasporti moderna e coerente. Confidiamo in un pronto riscontro e nella sensibilità delle Istituzioni.

Il presidente dell’associazione “Raffaele Viviani”

Brand: Brindisi Valorizzazione del Territorio

Carmine Giuliani