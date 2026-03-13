Lettera aperta: Rispetto per il lavoro, dignità per i risultati. La FP CGIL Brindisi parla chiaro

Care lavoratrici, cari lavoratori della ASL Brindisi sentiamo il dovere di scrivervi perché la correttezza e la trasparenza sono le basi su cui poggia il nostro rapporto con voi. Da troppo tempo assistiamo a un fenomeno spiacevole e irrispettoso: la rincorsa, da parte di altre sigle sindacali, ad appropriarsi di risultati e traguardi che sono il frutto esclusivo (o primario) dell’impegno delle Delegate e dei delegati sui posti di lavoro, delle ore di trattativa e delle battaglie legali e amministrative portate avanti dalla FP CGIL.

È facile presentarsi a giochi fatti con un comunicato stampa trionfale, cercando di appuntarsi al petto medaglie per battaglie che altri hanno combattuto in solitudine ai tavoli negoziali e con approfondimenti normativi.

In queste ore sentiamo anche sigle sindacali particolarmente agitate che dichiarano di aver parlato con il Direttore sulla questione dei buoni pasto.

Peccato che negli incontri ufficiali abbiano già chiarito il percorso che porterà al riconoscimento di questo diritto, con effetti verificabili già nelle determine dei prossimi mesi.

Spiace constatare che, su una questione così importante per i lavoratori, qualcuno preferisca fare propaganda invece di contribuire seriamente al risultato.

Se l’obiettivo è davvero difendere i lavoratori e non inseguire visibilità, siamo anche disponibili.

Ma la realtà dei fatti non si cancella con un post sui social o un volantino dell’ultimo minuto.

I buoni pasto, il riconoscimento del lavoro svolto in demansionanento, l’inserimanto di deispenser bevande e cibo, il miglioramento dell’illuminazione nei parcheggi e parcheggi riservati a tuto il personale, la sicurezza sul lavoro, la difesa di reparti prossimi al ridimensionamento, non “cadono dal cielo” né sono concessioni nate dalla firma di chi, fino al giorno prima, era assente o silente. Sono il risultato di una strategia precisa, di una coerenza che la FP CGIL mantiene anche quando il confronto con l’Azienda si fa duro e impopolare.

Vedere il nostro lavoro strumentalizzato ci da la misura di quanto veniamo guardati, ma vorremmo essere d’esempio e non “copiati ed incollati” .

La nostra non è una questione di “bandierine”, ma di onestà intellettuale verso di voi. Meritate di sapere chi tutela davvero i vostri diritti e chi, invece, si limita a cavalcare l’onda dei successi altrui per mera propaganda elettorale o associativa.

La FP CGIL continuerà a stare al vostro fianco, in tutti i luoghi di lavoro, con la forza dei fatti e non delle chiacchiere. La fiducia si guadagna con la coerenza, non con il plagio del lavoro altrui.

Sapete bene quanto siamo presenti su tutti i plessi in ogni ufficio in ogni contesto e mai facciamo mancare il nostro apporto e supporto, ogni istanza trova sempre riscontro!

Andiamo avanti, insieme a Voi senza mai arretrare di un passo.

Delegate e Delegati sui posti di lavoro della FP CGIL Brindisi, in uno con la Segreteria

FP CGIL BRINDISI – Funzione Pubblica