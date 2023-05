LETTERA CON LOGO COMUNE: IL PD CHIARISCE L’EQUIVOCO

Questa mattina durante la fase di distribuzione di una lettera di Roberto Fusco ai cittadini di Brindisi, promossa dal Partito Democratico cittadino, è emersa la non conformità di alcuni stampati che per errore sono stati diffusi. Dopo aver attivato tutte le procedure in autotutela si è chiarito, con l’azienda fornitrice come da nota allegata, il disguido che è stato prontamente risolto mediante la immediata interruzione della diffusione delle lettere. Questo per consentire di verificare tutto il materiale e procedere successivamente alla distribuzione di quello conforme alle indicazioni del committente Partito Democratico.

Non è affatto tollerabile mettere in dubbio con modalità diffamatorie lo spessore etico e morale di Roberto Fusco, esempio di rettitudine e promotore della legalità in ogni declinazione, per un mero errore di stampa di cui era totalmente all’oscuro. È evidente la difficoltà in cui versa la coalizione di destra-centro che a cause delle proprie contraddizioni interne cerca disperatamente di aggrapparsi a qualunque possibile spunto per polemizzare.

Quella che è in distribuzione è una lettera accorata e appassionata di un uomo che ama la propria città e i propri concittadini e questo evidentemente dà fastidio a coloro che intendono l’amministrazione comunale come esercizio del potere e non come servizio alla cittadinanza come Roberto Fusco.

