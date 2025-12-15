Letterine di Natale appese all’albero in Piazza Vittoria, martedì 16 Dicembre indirizzate a Gesù Bambino dai lavoratori della SIR licenziati e dagli altri colleghi delle ditte di Cerano

Il Sindacato Cobas organizza un corteo Martedì 16 Dicembre con partenza alle ore 9,00 dal piazzale della stazione di Brindisi a sostegno dei 50 licenziati della Sir al 31 Dicembre 2025 ,impiegati fino ad oggi allo scarico del carbone, e del futuro degli altri 200 lavoratori delle ditte appaltatrici della centrale a carbone di Cerano.
Alle ore 10,00 i lavoratori licenziati della Sir insieme agli altri colleghi appenderanno all’albero di Natale di Piazza Vittoria le letterine rivolte a chi sta nascendo , Gesù Bambino.
I lavoratori/trici vogliono esprimere così il loro desiderio di rinascita personale che sembra essere cancellato dalle circostanze.
Il corteo continuerà dopo per andare sotto la sede di Confindustria in corso Garibaldi per dire all’Enel di fare presto a trovare le soluzioni necessarie a questa situazione , il 31 Dicembre è vicinissimo.
Proseguire sotto il Comune , per finire in Piazza Santa Teresa dove una delegazione sarà ricevuta in Prefettura.
Da una parte siamo dispiaciuti che il Signor Prefetto, Luigi Carnevale , vada via da Brindisi ma dall’altra siamo certi che il suo impegno come Commissario per il “Tavolo della Decarbonizzazione” proseguirà nel migliore dei modi .
Brindisi è ad un bivio: vivere o morire.
Tutte le promesse di nuovi investimenti devono essere mantenute con la creazione di tanti posti di lavoro anche per i giovani ,stanchi di andare via.
Per il Cobas Roberto Aprile