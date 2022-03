LETTI BARIATRICI PER OBESI, MOZIONE PAGLIARO: “DUE SU DIECI IN OGNI STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA REGIONALE, PER COLMARE CARENZA”

Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani e Presidente MRS

“In Puglia la maggior parte delle strutture sanitarie non è attrezzata per accogliere e assistere in maniera adeguata le persone in grave sovrappeso e obese, che hanno bisogno di apparecchiature diagnostiche e di spazi a loro misura, a cominciare dai letti. Quelli bariatrici per grandi obesi sono una rarità, nonostante siano sempre più necessari.

Per colmare questa carenza che pregiudica pesantemente la qualità dell’assistenza sanitaria offerta a questa larga fascia di popolazione (secondo l’ultima indagine Passi-Istituto Superiore di Sanità è in condizione di obesità il 12% dei pugliesi, e in sovrappeso il 33,9%), ho presentato una mozione che prevede l’impegno della Giunta a dotare tutte le strutture sanitarie pubbliche di letti bariatrici, in misura del 20% della dotazione totale. È un provvedimento di civiltà che altre Regioni hanno già adottato, per dare la giusta attenzione ai pazienti obesi che hanno esigenze specifiche, e per aiutare gli operatori della sanità a curarli in maniera più agevole ed efficace. I grandi obesi sono malati ad alta complessità, la cui presa in carico richiede una specifica dotazione che la sanità pubblica regionale non riesce ad assicurare. Non è solo questione di comfort ma anche di sicurezza e di maggiore operatività per medici, infermieri e oss, esposti al rischio di infortuni.

Sono certo che l’intero Consiglio regionale sarà pronto a condividere questa mozione, che punta a migliorare gli standard di cura di una fascia di utenza fragile e in aumento”