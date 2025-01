Lettori: “Su Asilo Nido Comunale Paradiso mi auguro si faccia la scelta migliore per le famiglie e per la professionalità delle educatrici”

L’esternalizzazione dell’Asilo Nido Comunale CEP Paradiso è, per l’esperienza maturata nel ruolo di assessora durante la scorsa consiliatura e quindi consapevole delle vicissitudini amministrative sul tema, una scelta degli uffici operata sulla base di criteri puramente ragionieristici, che non tiene conto dei risvolti umani della vicenda.

Sulla questione, anche durante la mia esperienza amministrativa, gli stessi uffici, per giustificare un ulteriore risparmio per le casse comunali, pressavano continuamente per procedere al passaggio alla gestione esterna anche di questa struttura, così come per tutti gli altri asili nido comunali.

Sia ben chiaro che la scrivente non intende demonizzare la gestione esternalizzata degli asili nido, in quanto il Comune di Brindisi per garantire la continuità del servizio, dopo i numerosi pensionamenti negli ultimi 20 anni, è stato obbligato a esternalizzare la loro gestione. Ricordo con vero dispiacere le polemiche alimentate ad arte durante la scorsa amministrazione in cui gli urlatori ci intestavano una privatizzazione dei servizi che di fatto, mediante la gestione di società esterne, era già una realtà consolidata da anni prima. Noi ci limitammo solo a trasformare l’affidamento da servizio in appalto a servizio dato in concessione per permettere così alle famiglie di accedere ai bonus nido previsti dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti previdenziali per risparmiare il più possibile sulla retta mensile e chi, ancora sostiene che la passata amministrazione abbia privatizzato gli asili nido, dice solo falsità.

Si sa purtroppo che la speculazione politica è fomentata o dalla non conoscenza dei fatti o dalla mistificazione e disonestà intellettuale di chi la recita.

Questa vicenda dell’Asilo Nido Comunale CEP Paradiso, a mio modesto modo di vedere, è sicuramente diversa dalla situazione degli altri asili nido, almeno sino ad oggi.

Mi auguro perciò che si possa fare la scelta migliore, affinché le famiglie e i loro figli non vengano penalizzati in diatribe amministrative ed i livelli di professionalità e umanità maturati in anni di servizio dalle educatrici, a cui va la mia solidarietà, non vengano sacrificati per freddi calcoli di bilancio con il rischio di disperdere un patrimonio di professionalità ed esperienza non comune.

Isabella Lettori