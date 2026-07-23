L’ex capo della Polizia Gabrielli a Brindisi per parlare di sicurezza

Ultimo appuntamento della stagione per il Chiostro d’Estate, la rassegna promossa dall’Accademia degli Erranti negli spazi dell’ex Convento delle Scuole Pie. In collaborazione con Feltrinelli Point Brindisi, è’ stato presentato il libro “Contro la paura”, scritto da Franco Gabrielli, l’ex capo della Polizia, e Carlo Bonini e pubblicato da Feltrinelli. A moderare l’incontro è’ stato il giornalista Fabio Mollica. L’appuntamento ha offertol’occasione per affrontare il tema della sicurezza da una prospettiva istituzionale e lontana dalle semplificazioni. Franco Gabrielli, già direttore del SISDE e dell’AISI, prefetto dell’Aquila, capo del Dipartimento della Protezione civile, prefetto di Roma e capo della Polizia di Stato, ha parlato sul significato della sicurezza come responsabilità pubblica, fondata su competenza, prevenzione e dati concreti.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Aps Brindisi e le Antiche Strade, soggetto gestore della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, nell’ambito del progetto Brindisi Città che Legge e della rete delle Case di Quartiere di Brindisi.

Per Francesco Carlucci, titolare della Feltrinelli Point di Brindisi, l’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto in un momento storico in cui il tema della sicurezza è al centro del dibattito pubblico. Ha introdotto Rosy Barretta. Presenti il Pregetto Aprea, il presidente del Tribunale di Brindisi, Enzo Scardia, il magistrato Milto De Nozza.































