L’HAPPYCASA CONTINUA A PERDERE. SESTA SCONFITTA CONSECUTIVA

Ancora nessun sorriso per la Happy Casa Brindisi, dopo sei sconfitte consecutive, di cui quattro in campionato e due in Europa. La squadra di casa, nel match importante per la salvezza, ha perso ancora al PalaPentassuglia, contro Pistoia per 78 a 72.

Ora per la squadra biancazzurra la salita diventa molto arduamsi spera nella scossa data dall’arrivo del nuovo allenatore. La Happy Casa Brindisi di Esposito in attesa del nuovo coach, Dragan Sakota, si schiera con Morris, Johnson, Sneed, Kyzlink e Laszewski. Parte molto bene la squadra biancazzurra con un 6 a 0 che da’ l’idea che si tratta di un’altra squadra rispetto alle altre gare. Brindisi forte in difesa, al contrario delle precedenti occasioni. Pistoia recupera e agguanta il pareggio sul 14 pari al 7′. E’ una gara godibile e molto partecipata dal caloroso pubblico brindisino, consapevole della reazione dei giocatori di casa dopo tante delusioni. Al primo intervallo, Brindisi, che cala di intensità difensiva, e’ raggiunta sul 18 a 18. Miglior giocatore per Brindisi, Tomas Kyzlink. Migliori percentuali al tiro per gli osoiti. Parziale di 5 a 0 per i toscani im avvio di secondo quarto. Esposito mette in campo il quintetto migliore, con le tre guardie in campo. E la Happy Casa Brindisi riesce con nuove forze in campi a riportarsi on vantaggio. Ora regna l’equilibrio. A metà gara, Pistoia avanti per 37 a 36. La Happy casa migliora nel tiro da due, ma e’ ancora deficitaria nel tiro da tre punti. Nella seconda parte del match la Happy Casa cala di determinazione e di concentrazione. Pistoia, di contro, prosegue il gioco con buone percentuali al tiro. All’ultimo intervallo Pistoia avanti di tre punti. L’inerzia non cambia nell’ultimo quarto e alla fine arriva per la Happy Casa Brindisi la quinta sconfitta consecutiva in campionato per 78 a 72. Oltre al nuovo ciach c’e’ necessità di intervenire sul roster pet renderlo piu’ competitivo.