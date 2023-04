L’HAPPYCASA PERDE A SCAFATI CON IL FANALINO DI CODA

Basket: la Happy Casa Brindisi perde contro il fanalino Scafati

Ancora una sconfitta per la Happy Casa Brindisi che ha perso in trasferta contro Scafati, squadra ultima in classifica, per 85 a 84, nel posticipo della 25esima giornata. Decisivo in negativo l’ultimo quarto, dove Brindisi ha sofferto parecchio, sciupando un vantaggio di 15 punti. Pessima difesa dei biancazzurri. Con questa sconfitta, diventa più complicato l’accesso ai play off. Primo quarto molto bello con azioni spettacolo da una parte e dall’altra. 23 pari al primo intervallo. Nel secondo quarto sale in cattedra la squadra di Vitucci. Tanta difesa e tanto attacco. A metà gara, Brindisi avanti per 50 a 38. Inizia forte la Happy Casa Brindisi anche nel terzo quarto con la tripla di Perkins. Ma risponde bene la squadra di casa con un parziale di 5 a 0. E’ il festival delle triple, a cui partecipa anche Reed, migliore in campo, che poi commette fallo e fallo tecnico. Per lui panchina con quattro falli. Ma Harrison prende la squadra per mano e riporta il vantaggio sul +14. Ma negli ulrimi due minuti la Happy Casa Brindisi commette qualche sciocchezza di troppo e Scafati ne approfitta con un grande Logan. All’ultimo intervallo Brindisi avanti per 68 a 62. Reed e Pinkins i migliori marcatori con 14 punti. Riparte bene la squadra di Sacrosanti in avvio di ultimo quarto. Brindisi e’ in bambola e crolla dal punto di vista fisico. Scafati ribalta e conduce a metà tempino per 76 a 75. Rossato e Thompson fanno la differenza. Ora la partita corre sul filo dell’equilibrio. Vantaggi minimi da una parte e dall’altra. La palla scotta tra le mani dei giocatori e si commettono tanti errori, soprattutto su sponda Brindisi. Alla fine vince Scafati per 85 a 84. Brindisi costretta ancora ad inseguire i playoff. Miglior realizzatore Logan con 19 punti. Pet Brindisi Reed con 17 punti. Domenica match interno contro il forte Sassari.

(foto Vincenzo Tasco)