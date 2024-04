L’Happycasa sbanca Pistoia e spera ancora!

PISTOIA – HAPPYCASA BRINDISI = 90 – 96

Basket. La Happy casa e sorprende e vince col Pistoia

L’obiettivo era vincere sul campo di Pistoia per alimentare le poche speranze di salvezza, facendo la corsa sul solo Treviso. È così è stato. La Happy casa Brindisi ha vinto per 96 a 90. Grande entusiasmo per il club di patron Marino anche se la situazione e’ sempre critica. Brindisi schiera il miglior quintetto possibile con Washington, Sneed, Laszewski, Bayehe e Bartley. Dall’ altra parte Willis, Moore, Varnado, Saccagni e Ogbeide.

Primo canestro e’ biancazzurro. Poi grande equilibrio. Ottimo l’approccio al match della squadra di Sakota. Punteggio alto al primo intervallo sul 25 pari. Il secondo quarto si apre con equilibrio. Poi a metà tempino i toscani prendono un leggero vantaggio di sei punti. Ancora parità a metà gara, 49 a 49. Willis per Pistoia e Washington per la Happy casa i migliori in campo. Nessuno in campo molla la presa, stante l’importanza della posta in gioco. Regna quindi l’equilibrio. Sul finale del tempo Pistoia allunga a +9. All’ultimo intervallo Pistoia avanti per 75 a 66. Ma la Happy casa non molla e con colpo di reni ribalta tutto e va avanti per 83 a 80 a tre minuti dal termine. Alla fine Brindisi vince per rimanda il discorso salvezza di sette giorni con il match contro Venezia. Brindisi deve fare la corsa solo sul Treviso. Il Varese ha vinto e non può più essere raggiunto dalla Happy casa.