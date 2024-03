L’Happycasa torna a sperare. Battuta Trento!

Basket. Finalmente. La Happy casa vince contro Trento

La Happy casa Brindisi ritrova il sorriso vincendo il difficile match contro Trento per 89 a 82. E’ un piccolo passo in avanti per mantenere la Lega A. Quintetto iniziale per la Happy casa con Bartley, Sneed, Washington, Laszewski e Bayehe. Resta fuori Morris.

Risponde Trento con Biligha, Baldwin, Mooney, Niang e Alviti. Parte fortissimo Trento piazzando nei primi tre minuti due triple è un parziale di 12 a 3. Pronta la forte reazione dei biancazzurri, strigliati nel time out da Sakota. 15 pari all’8’. Poi Washington ha realizzato la tripla del sorpasso. Lui è Sneed hanno coronato il ribaltone. Sakota fa ruotare finalmente i suoi uomini. Al primo intervallo Brindisi avanti per 22 a 20. Washington miglior realizzatore. Grande basket e grande equilibrio anche nel secondo quarto con le due squadre molto precise dalla lunga distanza. Risma, Morris da un lato, Mooney e Baldwin dall’altro. Ma Brindisi ha uno spirito battagliero mai visto e anche Sakota ha capito che può fare affidamento su tutti i suoi giocatori. Piccolo allungo biancazzurro nei minuti finali del secondo quarto. Ma Trento recupera rimbalzi in attacco e si riporta in avanti di un punto. A metà gara, Trento avanti 48 a 47, con la Happy casa che ha sprecato malamente l’ultima azione pur uscendo dal time out. Il terzo quarto si apre con la Happy casa in gran ritmo in difesa e capace di ribaltare il punteggio per andare avanti di 5 punti. Con sei tiri liberi Trento si riprende il vantaggio. Partita a strappi. Sneed da’ il la al nuovo allungo di sei punti. E’ lui il mattatore insieme con Washington. La squadra di casa ora gioca bene, anche se in difesa ha mollato un po’, dando a Forray quei tiri che consentono a Trento di tornare avanti. All’ultimo intervallo 70 a 66 a favore dei trentini. Brindisi riprende il vantaggio con un parziale di 8 a 0 in avvio di ultimo quarto e ora la gara diventa nervosa. Il pubblico brindisino sostiene in tutti i modi la propria squadra. A 5 minuti dalla sirena Brindisi in vantaggio di quattro lunghezze. Sneed esce per infortunio a 3 minuti dal termine, con Brindisi avanti di 5 punti. Con tanto impegno Brindisi vince un match importante per la salvezza col punteggio di 89 a 82.