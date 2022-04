L’HAPPYCASA TRIONFA A RIMINI NEL TROFEO “PAPINI” UNDER 16. GUADALUPI MIGLIOR REALIZZATORE

Grandi soddisfazioni per le leve giovanili dell’Happycasa. A Rimini la selezione under 16 della società brindisina si è aggiudicata il Trofeo “Papini” – selezione “gold” (di interesse nazionale). È la seconda volta in tre anni che i biancoazzurri conquistano questo risultato così prestigioso. L’Happycasa (con tre innesti provenienti da Lecce, Taranto e Matera) era a Rimini con il general manager Mattia Tramacera e con il direttore sportivo Mino Guadalupi. Miglior realizzatore dell’incontro Tommaso Guadalupi con 27 punti. Ecco il tabellino:

Moffa Simone 13

Nuzzi Mattia 22

Facciorusso Alessandro,

Biamonte Gabriele ,

Barbone Gabriele 2

Guadalupi Tommaso 27

Meccia Andrea ,

Buttiglione Davide 21

Marraffa Amedeo 5

Picardi Pierpaolo ,