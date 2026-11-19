Premiato il progetto “Comunità che apprende, scuola che trasforma”. La Dirigente scolastica ritira l’attestato: «Il valore della scuola risiede nella forza della sua comunità».

Un importante riconoscimento per l’Istituto Comprensivo Bozzano-Centro di Brindisi, che ha ricevuto dalla SAFI – Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione – l’attestato di “Buona pratica delle strategie innovative per la formazione del personale scolastico”, nell’ambito del progetto “Comunità che apprende, scuola che trasforma”, relativo all’anno scolastico 2025/2026.

A ritirare l’attestato è stata la Dirigente scolastica, Marialuisa Pastorelli, che ha fortemente creduto nel valore del progetto e, soprattutto, nella forza della comunità professionale come motore di crescita, innovazione e cambiamento.

Il riconoscimento rappresenta un risultato significativo per l’intero Istituto e premia una visione di scuola fondata sulla formazione continua, sulla condivisione delle competenze e sulla collaborazione tra le diverse professionalità che ogni giorno contribuiscono alla vita scolastica.

Il titolo stesso del progetto racchiude una precisa idea di educazione e di organizzazione scolastica: una scuola che non si limita a trasmettere conoscenze, ma che è essa stessa una comunità di apprendimento, capace di interrogarsi, sperimentare, rinnovarsi e affrontare con consapevolezza le sfide del presente.

«Ho sempre creduto che il vero valore di una scuola risieda nelle persone che la vivono e nella capacità di sentirsi comunità. Nessuna innovazione può essere autentica se non nasce dalla condivisione, dalla collaborazione e dalla volontà di crescere insieme. Questo riconoscimento appartiene a tutta la nostra comunità scolastica, a chi ogni giorno mette in campo professionalità, entusiasmo e senso di appartenenza. È la dimostrazione che, quando si lavora insieme, la scuola diventa un luogo capace di generare cambiamento e costruire futuro». Le parole della Dirigente Scolastica Marialuisa Pastorelli

L’attestato conferito dalla SAFI costituisce motivo di orgoglio per l’I.C. Bozzano-Centro e un ulteriore stimolo a proseguire nel percorso di qualificazione dell’offerta formativa e di valorizzazione delle professionalità, nella convinzione che la formazione non sia un traguardo, ma un processo continuo.

Un risultato che appartiene a tutti e che rafforza l’identità di una scuola aperta, dinamica e pronta ad accogliere le nuove sfide educative.

Perché una comunità che apprende è una scuola che cresce, innova e trasforma.

Istituto Comprensivo Bozzano-Centro – Brindisi