Libera – Venerdì a Masseria Canali la proiezione de “Il sangue mai lavato”

Venerdì 29 agosto 2025 alle ore 19.30 Masseria Canali ospiterà la proiezione de “Il sangue mai lavato” di

Luciano Mario Toriello.

L’iniziaƟva si svolge all’interno di una programmazione che “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le

mafie APS” di Brindisi sta realizzando all’interno degli spazi di Masseria Canali, bene confiscato alla criminalità

organizzata di Mesagne, e con il patrocinio di Apulia Film Commission, di Avviso Pubblico e del Comune di

Mesagne.

Una serata di cinema soƩo le stelle sui temi fondamentali per l’associazione: la memoria, l’impegno, la

richiesta di verità e giusƟzia. Saranno con per un dibaƫto dopo la proiezione Daniela Marcone, referente

nazionale Libera Memoria e figlia di Francesco, e il regista Luciano Mario Toriello.

Portate con voi una sedia, una sdraio o un telo, munitevi di anƟzanzare e vi aspeƫamo, per un evento

totalmente gratuito.

Il 31 marzo 1995, due colpi di pistola spezzano la vita di Francesco Marcone, direƩore dell’Ufficio del Registro

di Foggia – Ministero delle Finanze. “Il sangue mai lavato” scava in questa pagina oscura e unica della storia

italiana, ricostruendo i faƫ e il percorso tortuoso delle inchieste, aƩraverso trent’anni di materiale d’archivio

e tesƟmonianze direƩe dei protagonisƟ. Un’indagine incalzante su un deliƩo spietato, avvolto ancora oggi in

un intrigo di ombre e misteri, in cui la legge e la verità hanno percorso spesso strade opposte.