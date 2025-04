Liberazione – D’Attis (Fi): “Libertà è stata conquista, abbiamo un debito con chi ha dato la vita per donarcela”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“”L’Italia ha un debito inestinguibile nei confronti dei giovani che hanno dato la vita per la libertà”: lo disse il nostro presidente Silvio Berlusconi durante un suo celebre intervento a Onna ed è per noi il senso autentico della giornata di oggi. La libertà è stata una conquista e noi oggi la decliniamo nel rispetto verso gli avversari, nell’essere costruttivi nei dibattiti, nella capacità di confronti pacati e sempre orientati a fare del bene alle comunità che siamo chiamati a rappresentare. L’Italia oggi festeggia la sua rinascita e per noi è anche un momento per guardare con speranza al raggiungimento della pace nel resto del mondo”.