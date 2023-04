Liberazione, domani D’Attis (Fi) alla cerimonia commemorativa a Brindisi

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Anche quest’anno parteciperò alla cerimonia commemorativa della nostra Liberazione a Brindisi, che si terrà al Monumento ai Caduti in piazza Santa Teresa. Il 25 aprile è un giorno che unisce la nostra comunità nel ricordo e nell’omaggio ai tanti eroi vittime della barbarie nazifascista. E noi non mancheremo perché celebrare questa giornata significa conservare stretta la bellezza della democrazia e della libertà del nostro Paese: valori fondamentali per Forza Italia. A quattordici anni di distanza e in contrasto con le polemiche sterili di queste ore, non possiamo che constatare la grandezza del nostro presidente Berlusconi quando a Onna, proprio in occasione della ricorrenza del 25 aprile, fece un discorso storico per la cultura e la politica del nostro Paese. Da vero statista”.