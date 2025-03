“Libere di Vivere”, un’importante occasione per riconoscere e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione di genere

Presso il Cinema Teatro Impero di Brindisi, su iniziativa della Prefettura di >brindisi, della Consigliera nazionale di parità, dell’Ufficio scolastico provinciale e di Confcommercio Brindisi, si è tenuta la proiezione del docufilm “Libere di Vivere”, che nasce da un’idea di Claudia Segre, Presidente della Global Thinking Foundation, per diffondere la conoscenza della violenza economica di genere e le sue conseguenze devastanti, attraverso testimonianze reali di donne vittime di questo tipo di abusi. È la storia di chi ha subito violenza ed ha trovato la forza di rialzarsi. È la prima volta che questo fenomeno viene affrontato con un docufilm. Stella è la protagonista, una donna che si vede costretta a lasciare il lavoro dopo il matrimonio e la nascita della prima figlia. Passano gli anni e la donna si trova a vivere una situazione insostenibile, con un marito che le fa pesare ogni giorno di essere l’unica fonte di sostentamento economico. Stella, però, riuscirà a cambiare il suo destino e la sua storia diventa un messaggio di speranza e rinascita. Infine, anche il tango diventa una metafora della vita. Ha moderato l’incontro il giornalista Mimmo Consales. Il docufilm, scritto e diretto da Antonio Silvestre e prodotto da Mario Tani per MAC film, ha l’intento di sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie sul tema della violenza economica di genere e sulla parità. Dopo la proiezione, è seguito un dibattito con tanti interventi interessanti: la Presidente della Global Thinking Foundation Claudia Segre, la Consigliera Nazionale di Parità Filomena D’Antini, la Coordinatrice del CAV Pubblico Crisalide Alessandra Vaira, operatrici esperte, quotidianamente impegnate in servizio di contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione di genere, e il regista Antonio Silvestre. Ha concluso i lavori il Prefetto di Brindisi, dott. Luigi Carnevale. Un’occasione imperdibile con un docufilm intenso, un evento organizzato proprio per offrire strumenti concreti per comprendere il valore del rispetto e della libertà. Anna Consales