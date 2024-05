Librante: incontri d’autore a Brindisi – Dal 3 al 31 maggio, Santa Spazio Culturale organizza una rassegna letteraria interamente prodotta dal basso

Prende il via domani, 3 maggio, alle ore 18:30, presso Santa Spazio Culturale (Ex Convento di Santa Chiara, in via Santa Chiara, 2 a Brindisi vicino al Duomo), la rassegna letteraria “Librante, incontri d’autore”. Un’iniziativa interamente prodotta dal basso, nata da una call pubblica che ha riscosso un grande successo con ben 53 adesioni. Per questa prima edizione, sono stati selezionati 19 autori e autrici provenienti da tutta Puglia, che presenteranno al pubblico le loro opere, spaziando dai romanzi all’avventura, dalla poesia alla saggistica.

Il primo appuntamento è con Tommaso Stefanachi, che darà il via a un ricco calendario di incontri che vedrà protagonisti altri 18 autori e autrici: Cristhian Scorrano, Piero Ciabini, Roberta Biscozzo, Tinta Anna Valentini, Federico Sanapo, Simona Cleopazzo, Cristina Carlà, Loredana De Vitis, Teresa Musca, Carmen Nolasco, Nicola De Dominicis, Leonardo DeLarge, Rosa Dentuto, Silvana Kuhtz, Marco Occhipinti, Flavia Pankiewicz, Roberto Urso e Vincenzo Daniele.

Un evento patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Brindisi

“Librante” ha ricevuto il patrocinio del Comune e della Provincia di Brindisi e ha ottenuto il riconoscimento nell’ambito del “Maggio dei Libri” del Ministero della Cultura. L’iniziativa gode inoltre del supporto di Mondadori Bookstore di Brindisi.

Tutte le informazioni e il calendario completo degli incontri sono disponibili sulla pagina Facebook di Yeahjasi:https://www.facebook.com/Yeahjasi

“Librante” rappresenta un’importante occasione per valorizzare la produzione letteraria pugliese e per avvicinare il pubblico alla lettura attraverso il confronto diretto con gli autori. Un’iniziativa da non perdere per gli amanti dei libri e per tutti coloro che desiderano scoprire nuove voci del panorama letterario regionale.