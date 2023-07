“LIBRI IN VIGNA” A TENUTE LU SPADA – GIOVEDI’ CON GIANFRANCO VIESTI

Il 27 luglio, ore 20, a TENUTE LU SPADA nell’ambito della rassegna LIBRI IN VIGNA il prof. Gianfranco VIESTI presenta il suo ultimo libro “Riuscirà il PNRR a rilanciare l’italia?”

Si confronteranno con l’autore, il consigliere regionale Fabiano Amati, il sindaco di Mesagne e presidente della provincia, Tony Matarrelli e il giornalista ed editore di amazing Puglia, Fabio Mollica.

Un paese non si rilancia con una lista di riforme e di investimenti scritta da tecnici, anche se di grande qualità; ma solo attraverso una visione politica del suo futuro.

Il Pnrr può rappresentare una tappa molto importante, ma senza queste scelte non può produrre un cambiamento decisivo». Gianfranco Viesti, tra i nostri economisti più autorevoli, fornisce in questo libro un’utilissima valutazione d’insieme di tutte le misure del PNRR , che tiene conto non solo del testo, ma anche di tutti i complessi, poco noti, processi attuativi che hanno avuto luogo e delle prospettive che si presentano per la piena realizzazione del Piano. Il libro può aiutare tutti i cittadini a capire meglio quel che è successo e può accadere. Nel libro emergono le potenzialità e i limiti del Pnrr: il suo assetto fortemente centralizzato e i suoi meccanismi attuativi. Tra gli aspetti relativi alla messa in atto, emerge inoltre il peculiare, positivo, ruolo affidato alle amministrazioni comunali, rispetto a quello, delle amministrazioni regionali.Il Pnrr può rappresentare un’utilissima inversione di rotta rispetto alle vecchie politiche di sviluppo, ma da solo non può cambiare l’Italia, perché non affronta i principali nodi politici alla radice delle sue difficoltà e delle sue disuguaglianze.