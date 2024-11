”LibriAmo… tra le masserie!”, novità e grandi sorprese per la quarta edizione

Si parte il 16 novembre. Tra le novità Pupi Avati, Rocco Papaleo, Luca Trapanese e molti altri autori

Fasano, 6 novembre 2024 – Torna a Fasano l’attesa rassegna letteraria “LibriAmo…tra le masserie!”, giunta ormai alla sua quarta edizione, organizzata dal Mondadori Point di Fasano e promossa dall’imprenditrice fasanese Laura De Mola. La rassegna vedrà ancora una volta scrittori e personaggi del panorama nazionale riuniti nelle suggestive location delle masserie fasanesi.

Il primo incontro avrà luogo il 16 novembre con l’attrice Patrizia Pellegrino che presenterà il suo libro “Ho scelto di sorridere” in una conversazione con la celebre Simona Izzo, accompagnata da Ricky Tognazzi. Si proseguirà poi il 24 novembre con lo scrittore fasanese Dino Cassone e il suo “Il carosello degli inganni”, intervistato dalla giornalista Antonella Gaeta. Il 30 novembre sarà la volta del regista Pupi Avati, che ci racconterà “L’orto americano”, in una conversazione con il volto del tg di Telenorba, Maria Liuzzi. La rassegna continuerà il 3 dicembre con l’attore Rocco Papaleo, che presenterà “Perdere tempo mi viene facile”, insieme al giornalista Mario Valentini. Il 14 dicembre vedrà Savino Zaba raccontare il suo ultimo libro “Cent’anni di compagnia” in un incontro durante il quale sarà accompagnato da una “grande sorpresa”, che sarà svelata pochi giorni prima dell’evento.

Con l’arrivo del 2025, l’11 gennaio la rassegna ospiterà il noto giornalista Rai Alberto Matano, che presenterà “VitaMia” in dialogo con Elisabetta Ferracini. Chiuderà la rassegna il 6 marzo l’autore Luca Trapanese, con il libro “Non chiedermi chi sono”, introdotto da Pietro Valenzano.

Laura De Mola, organizzatrice dell’evento, ha dichiarato: “È un orgoglio immenso poter riportare a Fasano questa rassegna che, anno dopo anno, si arricchisce di voci autorevoli e di nuove storie da raccontare. Vedere crescere l’interesse del pubblico e la partecipazione degli autori è una grande soddisfazione. Siamo pronti per accogliere tutti in queste serate dedicate alla cultura, alla riflessione e alla bellezza dei nostri luoghi.”

Alla rassegna, fa sapere l’amministratrice del Mondadori Point, si aggiungeranno altri tre importanti e noti nomi (in via di conferma) che renderanno la quarta edizione di “LibriAmo… tra le masserie!” una delle edizioni più ricche di eventi in assoluto.

La partecipazione a ogni evento sarà possibile solo su prenotazione, data la limitata disponibilità dei posti. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni, è possibile contattare il Mondadori Point di Fasano al numero 080 5672 761 o recarsi in via Roma, al civico 29. Tutte le eventuali modifiche di date e/o location, saranno comunicate tempestivamente attraverso gli organi di stampa e i canali social ufficiali di Mondadori Point Fasano.