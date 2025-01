“LibriAmo… tra le masserie!”, Red Canzian e le sue “Centoparole” protagonisti della rassegna Mondadori Point

Appuntamento domenica 26 gennaio, a Masseria Torre Coccaro, con la nota voce dei Pooh

FASANO – Prosegue con un nuovo, imperdibile, appuntamento, la quarta edizione di “LibriAmo… tra le masserie”, la rassegna letteraria organizzata dal Mondadori Point di Fasano dell’imprenditrice Laura De Mola.

Al centro dell’ottavo incontro la vita e le parole di Red Canzian, membro della celebre band dei Pooh, che presenterà il libro “Centoparole per raccontare una vita” (Sperling & Kupfer). Nella cornice di Masseria Torre Coccaro, alle ore 18.30, l’autore dialogherà con la giornalista di Telenorba Maria Liuzzi.

Di seguito la sinossi del libro: “Le parole hanno il potere di emozionare, aiutarci a crescere, farci soffrire o placare i dolori dell’anima. In ognuna di esse si nasconde un mondo affascinante e complesso, che cambia e si trasforma a seconda del momento e del sentimento che viviamo. Red Canzian ha scelto cento parole, quelle che sente più sue, dando a ognuna un’interpretazione del tutto personale e raccontando quali ricordi rievocano, quanto hanno influito sulla sua crescita, sul suo modo di essere e di intendere la vita stessa”. Per info e prenotazioni telefonare al numero 080 5672761 oppure rivolgersi al Mondadori Point in via Roma, 29.