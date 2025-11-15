Licchello: “Brindisi ha bisogno di lavoro vero, stabile e dignitoso”

Lavoro. Una parola che un tempo aveva un significato preciso e condiviso, soprattutto a Brindisi. Oggi, invece, da più parti emergono segnali di cambiamento — culturale, economico, sociale e valoriale — che non riguardano soltanto il mondo del lavoro, ma il concetto stesso di “lavoro”, profondamente diverso rispetto a qualche decennio fa. Anche a Brindisi ne percepiamo pienamente gli effetti.

È interessante capire se e in che modo l’espressione “lavoro dignitoso” possa aiutarci a interpretare questi cambiamenti. In particolare, mi chiedo: cosa significa davvero cambiamento quando parliamo di innovazione del lavoro e delle sue trasformazioni? Come affrontare il numero crescente di giovani che non studiano e non lavorano? Come rispondere al fenomeno dei tanti laureati che faticano a trovare un’occupazione? E come aiutare le imprese che sempre più spesso lamentano difficoltà nel reperire personale qualificato nei settori strategici dell’economia?

Di fronte a tutto questo, è inevitabile domandarsi come Brindisi stia organizzando il proprio cambiamento. Quali saranno le nuove specializzazioni del mercato del lavoro? E quali strumenti servono per orientare giovani e disoccupati verso le professioni emergenti?

In questi giorni di campagna elettorale sentiamo affermazioni di ogni tipo: c’è chi, dopo anni passati a dichiararsi contrario al carbone, oggi invoca l’urgenza di mettere a disposizione dell’Enel una banchina per scaricarlo. Un’incoerenza che sfiora il ridicolo. C’è poi chi da oltre un anno annuncia l’apertura imminente di cantieri e migliaia di posti di lavoro, che però restano solo promesse, se non illusioni.

Un altro aspetto che sembra essersi indebolito è la determinazione nel chiedere con forza al governo ciò che serve davvero a Brindisi.

Eppure, il lavoro — quello vero, stabile e dignitoso — resta la vita delle famiglie. Ed è su questo che dovremmo concentrare ogni sforzo.

Tonino Licchello