Licchello – Cara Eni, caro Presidente Danese, il territorio ha bisogno di certezze…



Ho letto e riletto le dichiarazioni del Presidente di Confindustria

Brindisi, Giuseppe Danese, e vi ho colto un importante richiamo alla

necessità di dare garanzie e prospettive concrete su ciò che sta

accadendo a Brindisi, in particolare sul rischio di desertificazione

della nostra area industriale.

Il primo elemento riguarda la manifestazione di interesse per la

vendita del cracking a un soggetto privato. Non posso che guardare

con favore a questa possibilità, considerato che da mesi sostengo la

necessità di percorrere questa strada per tentare di salvaguardare ciò

che resta della chimica brindisina.

Credo che Eni stia rivedendo il progetto di totale dismissione della

chimica e ritengo importante, in questo senso, anche l’impegno e la

volontà dimostrati dai Ministeri coinvolti nel ricercare una soluzione.

Fa bene il Presidente Danese a richiamare alla prudenza, ma credo

che, proprio in questa fase, il territorio abbia il dovere di far sentire la

propria vicinanza a un progetto che potrebbe restituire certezza

produttiva, occupazione e prospettive economiche.

Anche la Gigafactory potrebbe rappresentare un elemento strategico:

non soltanto un supporto al rilancio del polo petrolchimico, ma anche

un’opportunità per rafforzare e garantire il comparto energetico del

territorio.

In questo scenario, Eni potrebbe cogliere, come si suol dire, due

piccioni con una fava: da una parte contribuire a salvaguardare la

filiera chimica, dall’altra rafforzare il sistema energetico e industriale

brindisino.

Il Presidente Danese ha poi richiamato numerosi altri aspetti, tutti

importanti e necessari per accompagnare la svolta di un territorio che,

partendo dalla decarbonizzazione, rischia oggi di arrivare alla

desertificazione della chimica e dell’intero comparto industriale.

È necessario, quindi, che tutte le parti in causa facciano la propria

parte, con responsabilità, concretezza e soprattutto con una visione

capace di garantire a Brindisi un futuro industriale.

Tonino Licchello