Licchello – Cara Eni, caro Presidente Danese, il territorio ha bisogno di certezze…

Ho letto e riletto le dichiarazioni del Presidente di Confindustria
Brindisi, Giuseppe Danese, e vi ho colto un importante richiamo alla
necessità di dare garanzie e prospettive concrete su ciò che sta
accadendo a Brindisi, in particolare sul rischio di desertificazione
della nostra area industriale.
Il primo elemento riguarda la manifestazione di interesse per la
vendita del cracking a un soggetto privato. Non posso che guardare
con favore a questa possibilità, considerato che da mesi sostengo la
necessità di percorrere questa strada per tentare di salvaguardare ciò
che resta della chimica brindisina.
Credo che Eni stia rivedendo il progetto di totale dismissione della
chimica e ritengo importante, in questo senso, anche l’impegno e la
volontà dimostrati dai Ministeri coinvolti nel ricercare una soluzione.
Fa bene il Presidente Danese a richiamare alla prudenza, ma credo
che, proprio in questa fase, il territorio abbia il dovere di far sentire la
propria vicinanza a un progetto che potrebbe restituire certezza
produttiva, occupazione e prospettive economiche.
Anche la Gigafactory potrebbe rappresentare un elemento strategico:
non soltanto un supporto al rilancio del polo petrolchimico, ma anche
un’opportunità per rafforzare e garantire il comparto energetico del
territorio.
In questo scenario, Eni potrebbe cogliere, come si suol dire, due
piccioni con una fava: da una parte contribuire a salvaguardare la
filiera chimica, dall’altra rafforzare il sistema energetico e industriale
brindisino.
Il Presidente Danese ha poi richiamato numerosi altri aspetti, tutti
importanti e necessari per accompagnare la svolta di un territorio che,
partendo dalla decarbonizzazione, rischia oggi di arrivare alla
desertificazione della chimica e dell’intero comparto industriale.
È necessario, quindi, che tutte le parti in causa facciano la propria
parte, con responsabilità, concretezza e soprattutto con una visione
capace di garantire a Brindisi un futuro industriale.
Tonino Licchello