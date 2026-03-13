Licchello: “Dalla decarbonizzazione alla deindustrializzazione totale”



Ogni giorno è un’incognita per i lavoratori.

Siamo partiti dalla necessità di decarbonizzare l’assetto produttivo

energetico, per ritrovarci purtroppo oggi nella fase più acuta della

deindustrializzazione del territorio.

Una dopo l’altra emergono le vere intenzioni che la politica sembra

voler attuare, portando Brindisi e la sua provincia sempre più lontano

da un reale cambiamento e dalla certezza economica di cui le famiglie

hanno bisogno.

La farsa continua. Le grandi aziende sembrano osservare la situazione

con distacco — Versalis, Enel, Basell, Euroapi — mentre le piccole

imprese si vedono costrette ad accontentarsi di ciò che viene loro

offerto fuori dal territorio. A pagarne il prezzo più alto sono sempre i

lavoratori, che perdono il posto e vedono aumentare la

disoccupazione.

Ci troviamo così davanti a un sistema economico alla deriva. Per

questo tutti dovrebbero contribuire a determinare un vero

cambiamento: piccole imprese, artigiani, esercenti e l’intero tessuto

produttivo devono far sentire la propria voce.

Non possiamo continuare a subire le indecisioni di chi non fa nulla per

ristabilire un’azione concreta e forte. È necessario riportare

l’attenzione sull’utilizzo degli strumenti sociali e produttivi disponibili

— dalla formazione alle opportunità del PNRR e ad altri strumenti —

che restano inutilizzati, in attesa delle decisioni di altri.

Perché, come si dice dalle nostre parti:

“Li chiacchiri non enchiunu la panza.”

Le parole non riempiono la pancia.

Tonino Licchello