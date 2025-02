Licchello – Einstein sulla crisi diceva: La vera crisi è l’incompetenza

Einstein sulla crisi diceva: La vera crisi è l’incompetenza.

In questo ultimi giorni leggendo alcuni articoli sui Quotidiani, in riferimento alla crisi industriale, mi sono chiesto: come si può pretendere che le cose cambino, se l’atteggiamento è sempre lo stesso?

A volte le crisi aziendali, industriali, possono essere un beneficio per le persone e per le stesse aziende, ma solo quando porta progressi. È nella crisi che si sviluppano l’inventiva, le scoperte, le strategie, le quali diventano tema di confronto e di cambiamento. Solo superando la crisi del confronto, il proponente supera se stesso, senza essere deriso. La vera crisi è l’incompetenza diceva Einstein, specialmente quando non si vuole creare soluzioni e vie di uscita ai problemi.

Sono sempre più convinto che senza crisi non c’è merito, è in essa che emerge il meglio di ognuno, tacere o non affrontarle con lo spirito giusto, significa incrementarla e attendere passivamente.

Come si può pensare di unire quando si è profondamente lontani dal rappresentare progetti e tutele che non siano strumenti sociali, continuo a chiedermi che fine hanno fatto le quattro aziende pronte ad investire a Brindisi?

Accantonato il Metodo Brindisi che fine ha fatto l’accordo quadro di Programma?

Non ci si rende conto ancora che ormai TANTI LAVORATORI siano stati espropriati dal loro lavoro, diventando disoccupati ed emarginati dalla società.

-Tonino Licchello