Licchello: I cittadini orfani della politica

Parlo da libero cittadino, nel pieno esercizio del mio

diritto–dovere di esprimere un pensiero critico su una

politica che, nei fatti, sembra aver smarrito la strada del

tanto annunciato cambiamento e della reindustrializzazione.

La domanda che mi pongo è semplice: è la politica in sé il

problema, oppure lo sono alcuni diffusi e radicati modi di

intenderla, applicarla e comunicarla? Forse il vero nodo sta

proprio qui: nelle parole svuotate di significato, nelle

promesse non accompagnate da contenuti concreti.

Brindisi chiede lavoro. La crisi in atto è destabilizzante e

colpisce famiglie già provate da anni di difficoltà. Eppure,

gli strumenti per affrontare e determinare un cambiamento

reale esistono. Occorre volontà politica, visione strategica e

capacità di agire subito.

I giovani non si sostengono con dichiarazioni di principio,

ma con prospettive concrete e progetti da realizzare. Senza

una strategia chiara e coerente per il territorio, anche la

narrazione del cambiamento perde forza e credibilità. I

continui mutamenti di indirizzo politico, soprattutto in una

fase delicata di trasformazione industriale, rischiano di

indebolire ulteriormente la fiducia dei cittadini.

I cittadini possono davvero condividere questa politica? È

accettabile assistere a continui cambiamenti di rotta senza

una visione stabile e riconoscibile? E, soprattutto, quale

credibilità esprime oggi il nostro territorio nei confronti del

livello nazionale?

Sono interrogativi che non possono restare senza risposta.

Per questo, nei prossimi giorni ufficializzeremo la

costituzione di un comitato a tutela dei cittadini “orfani” di

una politica del non fare: un’iniziativa volta a restituire

centralità alle persone, concretezza alle azioni e dignità al

dibattito pubblico.

Antonio Licchello