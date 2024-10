Licchello: Il 2025 sarà un anno disastroso per Brindisi…

Siamo alla fine di un percorso annunciato da tempo, il 2025, una data simbolo per l’Italia ma disastrosa per Brindisi. La decarbonizzazione oggi non risponde alle vere esigenze del cambiamento, ma mira alla deindustrializzazione del territorio. Brindisi non riesce ad affrontare l’evoluzione del cambiamento graduale, subendo invece un processo innovativo che non risponde alla trasformazione, ma concorre alla desolazione occupazionale e di sviluppo. Ad oggi Brindisi, porta bandiera della decarbonizzazione per l’Italia, si ritrova a non avere programmi Nazionali e tanto meno Territoriali per non parlare del fallimento industriale della politica regionale, vedasi Brindisi e Taranto. Si continua, però, a parlare di decarbonizzazione senza aver programmato le vere politiche della stessa che vede l’Italia riferimento Industriale nell’applicazione delle nuove regole volte al cambiamento. In pratica, siamo stati i soccorritori dell’Europa, nell’assumerci la responsabilità del cambiamento, senza avere idee e programmi per il futuro, in tutto questo la parte politica, la responsabilità verso un cambiamento che non dà continuità, certezze e tranquillità ad una provincia che in tempi non sospetti ha ospitato il colosso dell’Energia (Enel) che oggi viene meno e non intende partecipare alla reindustrializzazione necessaria a sostenere lo sviluppo economico e il benessere della comunità. Mi chiedo, inoltre, il gestore (Terma) è in grado di sostenere disturbi improvvisi sulla Rete garantendo continuità di alimentazione agli utenti? Ritengo, invece, che il sistema elettrico è ritenuto adeguato se dotato di risorse produttive. In generale gli investimenti fatti da Terma rendono il sistema Elettrico più sostenibile e fluido? Ad oggi nulla è dato a sapere. Siamo in un vicolo cieco, nel quale si inserisce la Crisi di Versalis che copiando l’atteggiamento di Enel del governo si propone anche lei nel non fare niente, la decarbonizzazione porta soldi e nessuno vuole perdere il tempo.

Antonio Licchello