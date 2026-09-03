Licchello – Il letargo delle Istituzioni…

Perché prendersela con Confindustria? Ormai è fuori dal contesto industriale, è in letargo da qualche anno. Perciò non chiedetele spiegazioni che non può darvi: è fuori dal sistema. Chi conduce le danze sono Governo, Eni, Comune di Brindisi e Regione Puglia che continuano a dialogare con società in dissesto finanziario. Il PNRR fa gola a tutti. In tempi non sospetti suggerivo che si stava dialogando con una società che rappresentava non più di quattro batterie. Ne abbiamo avuto conferma con le ultime vicissitudini. Chiedete, invece, a Eni a che punto sta la vendita degli impianti. E non vi dimenticate che Basell chiude a fine anno.

Tonino Licchello