LICCHELLO – OCCORRE UNìINTESA TRA BASELL, VERSALIS E JINDAL

Leggo sui quotidiani locali, con tanta preoccupazione ma tanta voglia di fare, che oggi viene messo

in discussione l’operato dell’impianto P9T della BASELL. L’impianto che in questi ultimi anni è stato

artefice di produzione innovative utilizzando la professionalità e i sacrifici dei lavoratori.

Sono stati anni importanti per lo stabilimento di Brindisi e per la stessa società che aveva intuito

che solo l’impianto di Brindisi e le sue maestranze potevano affrontare il modello innovativo.

Oggi il P9T viene dichiarato dalla stessa obsoleto e indisponibile a produrre anche per mancanza di

mercato, non è vero, queste dichiarazioni le ritengo prive di verità, sono ridicole e poco credibili,

sapendo che la stessa BASELL ha un acquirente importante a 100 metri dal suo stabilimento, la

JINDAL, che potrebbe aumentare la richiesta fornendosi anche per il futuro ad un costo adeguato di

mercato.

Ritengo e mi permetto che sia necessario l’intervento di sua eccellenza il Prefetto per convocare le

parti: BASELL JINDAL e VERSALIS per determinare un accordo territoriale che veda collaborare le

stesse aziende, per determinare un progetto industriale che rafforzi la chimica in un territorio che

ha già subito tanto in riferimento occupazionale.

Antonio Licchello