Licchello – Riserva fredda o calda: che cambia?

Riserva fredda o calda: che cambia?

Sono convinto – e lo ero già da tempo – che l’Italia abbia la necessità di sentirsi

autonoma e più sicura nell’affrontare un futuro europeo pieno di incognite e soprusi,

in un mercato costantemente alla ricerca di cambiamento.

Il dominio degli Stati Uniti sui mercati, quello della Russia nella guerra d’invasione

dell’Ucraina e l’astuta strategia della Cina per consolidare la propria egemonia hanno

assunto, a livello geopolitico, economico, finanziario e militare, caratteri proibitivi

che danneggiano la democrazia dei popoli. Questi scenari vincolano gli altri Stati a

subire la loro arroganza, ostacolando la promozione della sicurezza economica, della

partecipazione politica rappresentativa e del welfare sociale.

Guardando al nostro territorio, Brindisi ha bisogno di Europa e di democrazia

occupazionale. È quindi necessario superare l’attuale situazione di emergenza

energetica, ponendolo come obiettivo prioritario. Deve diventare “un vero punto di

svolta” per un cambiamento utile, giusto e decisivo. La domanda da porsi è come

programmare analisi e obiettivi concreti per arrivare alle soluzioni.

Da qui nasce l’“Odissea” della Riserva fredda o calda.

Nel documento programmatico del PNIEC sono riportate indicazioni, impegni e

obblighi concordati, non solo per la gestione del comparto energetico, ma anche per

altri settori che saranno affrontati al momento opportuno. Tuttavia, è necessario

rivedere e superare alcuni vincoli previsti in tale documento.

Su questo tema la sfida è aperta: si chiama “Riserva fredda o calda” e la sua

soluzione, oggi, sembra essere che “non si può fare a meno del carbone”. Il carbone,

come il petrolio e il gas naturale, è un combustibile fossile. L’auspicio è che, pur

riducendone uso e stoccaggio, si possa avviare una fase innovativa dell’energia,

capace di generare nuovi investimenti e maggiori opportunità occupazionali.

La memoria richiama tutto ciò che è stato accantonato: dai servizi Enel ai progetti

presentati ma mai realizzati, fino al ruolo che Enel ha sempre svolto sul territorio

come ente economico, generatore di lavoro e promotore di sfide per il

cambiamento.

Serve una svolta in grado di rimettere insieme i pezzi di una partita che non è finita –

o, meglio, mai davvero iniziata – e che potrebbe trovare compimento nella modifica

e nell’aggiornamento del documento di programmazione PNIEC. Questo documento

deve essere sottratto alla strumentalizzazione politica e rispettato nelle sue linee di

riforma e svolta, affinché possa realmente orientarsi verso il benessere comune e i

diritti dei cittadini.

Tonino Licchello