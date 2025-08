Licchello: si allungano i tempi della decarbonizzazione

“Ricominciamo!”, cantava Adriano Pappalardo. E oggi sembra

proprio il caso di dirlo anche noi. Dopo la corsa folle verso una

decarbonizzazione selvaggia, finalmente – a livello nazionale ed

europeo – ci si rende conto che è necessario fare marcia indietro.

Ma ricominciare… da dove?

Dai lavoratori licenziati?

Dalle imprese che hanno chiuso i cantieri?

Dai lavoratori costretti ad accettare trasferimenti lontano da casa?

Dai territori lasciati senza risposte?

Per mesi ci siamo sentiti dire che era tutto deciso, che non c’erano

alternative. Adesso, invece, si scopre che il futuro non si costruisce

così: ignorando le persone, le competenze, i territori.

E allora basta perdere altro tempo. Basta promesse senza basi. Se

davvero c’è la volontà di ripartire, si cominci col rimettere in piedi

quello che si è smantellato.

Il resto – il nuovo, l’innovativo, le grandi transizioni – lo si affronti

solo quando ci sarà chiarezza. E soprattutto, quando ci sarà rispetto.

Antonio Licchello