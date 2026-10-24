Licchello: Transizione energetica. Scusate l’insistenza

Ero quasi convinto che la Gigafactory, attraverso la collaborazione

tra Eni e Seri, potesse rappresentare un importante elemento di

forza, necessario a sostenere lo sviluppo industriale e il

cambiamento del nostro territorio.

Alla luce, però, degli ultimi fatti, ritengo che Eni, in quanto

promotrice e garante del progetto, debba assicurarsi il pieno

controllo della gestione societaria di Seri, acquisendone le quote e

assumendo la responsabilità diretta della conduzione del progetto.

Inoltre, Eni deve individuare, insieme al Governo, una soluzione

per la vendita del cracker, elemento fondamentale per il futuro

della chimica a Brindisi.

Tutto questo è necessario per garantire un futuro ai lavoratori

diretti e indiretti, alla cittadinanza e all’intero sistema economico

brindisino.

Ma mi chiedo: chi sta gestendo la transizione energetica a

Brindisi?

I gruppi industriali sono fermi, le imprese sono costrette a restare a

casa e sono pochi i lavoratori che hanno la possibilità di trovare

un’occupazione altrove, spesso lontano dal proprio territorio e

dalle proprie famiglie.

Ho l’impressione che Enel sia riuscita a mettere a tacere un po’

tutti, lasciando nell’oblio e chiudendo in cassaforte tutto ciò che

aveva rappresentato e confermato, anche nel corso delle riunioni

tenutesi presso Confindustria.

Mi piacerebbe capire chi stia realmente seguendo questa

importante fase di svolta, tanto auspicata e perseguita anche da

personaggi che, a mio avviso, poco hanno a che fare con il sistema

industriale e con le sue reali esigenze.

Oggi ci troviamo con la centrale chiusa, i dipendenti ricollocati in

altri settori e tante imprese, insieme ai loro lavoratori, senza

prospettive concrete.

Nel frattempo, in altri Paesi europei, la produzione di energia

attraverso il funzionamento delle centrali continua a rappresentare

una risorsa strategica per lo sviluppo, il benessere e la tutela

dell’occupazione.

Siamo stati noi italiani, tra i primi e con un impegno preciso nei

confronti dell’Europa, a prevedere la chiusura entro il 2025. Una

scelta le cui conseguenze, oggi, meritano una seria riflessione,

soprattutto alla luce delle difficoltà che il nostro territorio sta

affrontando.

Complimenti, Enel: il sonnifero è stato efficace e ha fatto effetto.

Brava Enel.

Scusate l’insistenza.

Tonino Licchello